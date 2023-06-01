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16:01, 1 июня 2023Мир

В НАТО предупредили о долгом процессе интеграции Финляндии

Euractiv: в НАТО заявили, что на интеграцию Финляндии в альянс могут уйти годы

Фото: Janis Laizans / Reuters

Процесс интеграции Финляндии в НАТО может затянуться на многие годы. Об этом предупредили чиновники Североатлантического альянса, пишет Euractiv.

Как отметил неназванный дипломат, «весь процесс займет время».

«Люди, которые никогда не служили в армии или не работали с военными аспектами Североатлантического альянса, часто ошибаются, предполагая, что, когда вы вступаете в НАТО, ваш посол садится за стол Североатлантического совета, и на этом все», — поделился мнением другой чиновник. По словам собеседника Euractiv, интеграция Финляндии в альянс, взаимодействие с точки зрения планирования и командной структуры, является очень трудоемким процессом.

Дипломаты отметили, что все это не достигается за одну ночь, процесс длится годами.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО, о чем написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года совместно со Швецией. Последняя пока не смогла стать членом альянса из-за противоречий с Турцией после акций сожжения Корана.

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    Алина Гончарова
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