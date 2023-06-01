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06:59, 1 июня 2023Бывший СССР

РСЗО «Смерч» поразила пункт управления ВСУ в Запорожье

Минобороны сообщило о поражении пункта управления ВСУ с помощью РСЗО «Смерч»

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч» группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Восток» поразила пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Пункт располагался в селе Трудовое. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости.

Также он рассказал, что экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» поразили два опорных пункта противника в районе Степового и Привольного. А севернее Лобкового мотострелки вскрыли и огнем из минометов уничтожили группу украинских разведчиков.

Кроме того, расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» нанесли удары по живой силе противника в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ, а также пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

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    Екатерина Подвигина
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