РСЗО «Смерч» поразила пункт управления ВСУ в Запорожье

Минобороны сообщило о поражении пункта управления ВСУ с помощью РСЗО «Смерч»

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч» группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Восток» поразила пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Пункт располагался в селе Трудовое. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости.

Также он рассказал, что экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» поразили два опорных пункта противника в районе Степового и Привольного. А севернее Лобкового мотострелки вскрыли и огнем из минометов уничтожили группу украинских разведчиков.

Кроме того, расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» нанесли удары по живой силе противника в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ, а также пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.