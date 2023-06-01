Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:17, 1 июня 2023Бывший СССР

Экс-советник Кучмы заявил о диктатуре на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин предрек Украине установление диктаторского режима

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

На Украине развивается диктатура действующего президента Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, его цитирует РИА Новости.

По мнению Соскина, у Зеленского не получилось выполнить свои обещания, которые он давал во время выборов, задолго до начала специальной военной операции России. В связи с этим экс-советник Кучмы не разделяет веры украинского народа в Зеленского. «Диктатура на Украине реально усиливается, и вся власть сосредотачивается в руках одного человека, который три года назад был комиком», — высказался Соскин, добавив, что украинцам не стоит верить заявлениям о готовящемся контрнаступлении.

Ранее Соскин предрек, что Зеленского ожидает противостояние с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным за власть в стране. По его словам, Зеленского ждет сценарий многих госпереворотов ХХ века, когда главнокомандующий армией во время конфликта «убирает» главу государства.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    На десятках iPhone работников «Лаборатории Касперского» нашли шпионский вирус
    Пентагон заключил контракт с Илоном Маском для обеспечения Киева
    Медведев заявил о необходимости уничтожить сложившийся на Украине режим
    Глава МОК назвал ошибку противников допуска россиян к турнирам
    Россиянин решился на теракт из-за проблем на работе после отказа от вакцинации
    На Украине рассказали о договоре с Западом по поводу «Искандеров»
    В Кишиневе началась встреча Алиева и Пашиняна по мирному договору
    Tesla начала продавать автомобили с разряженной батареей
    Россиянам предложили выиграть встречу с любимым артистом
    Экс-советник Кучмы заявил о диктатуре на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.