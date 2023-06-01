Экс-советник Кучмы заявил о диктатуре на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин предрек Украине установление диктаторского режима

На Украине развивается диктатура действующего президента Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, его цитирует РИА Новости.

По мнению Соскина, у Зеленского не получилось выполнить свои обещания, которые он давал во время выборов, задолго до начала специальной военной операции России. В связи с этим экс-советник Кучмы не разделяет веры украинского народа в Зеленского. «Диктатура на Украине реально усиливается, и вся власть сосредотачивается в руках одного человека, который три года назад был комиком», — высказался Соскин, добавив, что украинцам не стоит верить заявлениям о готовящемся контрнаступлении.

Ранее Соскин предрек, что Зеленского ожидает противостояние с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным за власть в стране. По его словам, Зеленского ждет сценарий многих госпереворотов ХХ века, когда главнокомандующий армией во время конфликта «убирает» главу государства.