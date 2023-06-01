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21:30, 1 июня 2023Мир

Евродепутаты запросили больше средств для борьбы с влиянием России и КНР

Депутаты ЕП утвердили доклад комиссии по иностранному вмешательству на выборы в Евросоюзе

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Депутаты Европарламента утвердили 1 июня доклад спецкомиссии по иностранному вмешательству, в нем выражаются опасения насчет иностранного влияния на выборы в Евросоюзе. Также в документе говорится о необходимости увеличения финансирования для борьбы с Россией и КНР, передает пресс-служба ЕП.

«Депутаты указывают на такое вмешательство на онлайн платформах… вмешательство в избирательные процессы, скрытое финансирование политической деятельности со стороны иностранных структур, устойчивость перед лицом кибератак», — говорится в официальном сообщении.

Для борьбы с иностранным вмешательством евродепутаты предлагают не только предусмотреть «адекватное финансирование, но и создать специальный орган в Европарламенте. Политики также призвали выделить средства «для борьбы с дезинформацией и защиты демократических процедур».

24 мая депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что Евросоюз не станет ослаблять санкционное давление на Россию в обозримом будущем. По его словам, По его словам, в ЕС «действуют влиятельные круги, которые хотели бы видеть постоянный разрыв торгово-экономических связей» с Москвой.

Однако Бек признался, что санкционная политика наносит вред экономическому развитию самого Евросоюза.

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    Марина Совина
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