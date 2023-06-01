Сенатор сообщил о подготовке предложений для международного трибунала по Украине

Сенатор Косачев: готовятся предложения для создания международного трибунала по Украине

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил о подготовке предложений по созданию международного трибунала по Украине. Об этом он рассказал на форуме «Какая Украина нам нужна?», передает РИА Новости.

Сенатор выступил за проведение трибунала «по типу того, что они (Запад – прим. "Ленты.ру") пытаются сотворить в Гааге».

По мнению Косачева, создание трибунала остается актуальным. Сенатор также заявил о том, проведение специальной военной операции обусловлено противодействую агрессии со стороны Украины и стоящим за ней военным блоком НАТО.

Ранее в Госдуме допустили трибунал для президента Украины Владимира Зеленского. По словам лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, это стало возможным после атаки на Кремль.

