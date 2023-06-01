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10:02, 1 июня 2023Мир

Стало известно о признании Трампа в хранении секретных документов Пентагона

Прокуратура США получила запись с признанием Трампа в хранении разведданных Пентагона

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Прокуратура США получила запись с признанием бывшего президента Дональда Трампа в хранении после ухода из Белого дома секретных документов Пентагона о возможной атаке на Иран. Об этом сообщает CNN.

По данным источников телеканала, запись указывает на то, что экс-президент понимал, что сохранил секретные материалы. Федеральные прокуроры назвали запись важной уликой в возможном деле против Трампа, который неоднократно заявлял, что мог сохранить президентские записи и «автоматически» рассекретить документы.

Встреча, на которой была сделана запись, состоялась в июле 2021 года в гольф-клубе Трампа в Бедминстере. Помимо политика там присутствовали два человека, работавшие над автобиографией бывшего главы администрации Марка Медоуза. По словам источников, у участников не было допуска к секретной информации.

Сообщается, что в ходе разговора бывший американский лидер ссылался на документ, в котором содержался план генерала Марка Милли по нападению на Иран с развертыванием огромного количества войск, к чему он неоднократно призывал Трампа за время его президентства.

Экс-президента США также обвиняют в 34 случаях фальсификации деловых документов. По версии следствия, в 2016 году политик незаконно компенсировал из предвыборного фонда 130 тысяч долларов, которые он выплатил Сторми Дэниелс за молчание об их романе в прошлом.

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    Семен Александров
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