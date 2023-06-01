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08:22, 1 июня 2023Мир

США захотели возобновить диалог с КНР по линии оборонных ведомств

Глава Пентагона Остин: США стремятся возобновить диалог с КНР по линии оборонных ведомств
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Pool / Reuters

Вашингтон стремится возобновить диалог с Пекином по линии оборонных ведомств, несмотря на разногласия сторон по некоторым вопросам. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью изданию Nikkei Asia.

«Абсолютно важно, чтобы лидеры поддерживали открытые линии связи, даже когда мы расходимся во мнениях по важным вопросам», — подчеркнул он. По словам главы Пентагона, американская администрация продолжит прикладывать усилия для налаживания диалога, несмотря на отсутствие аналогичного стремления со стороны Китая.

При этом Ллойд уточнил, что Вашингтон по-прежнему выступает против того, чтобы Пекин применял военную силу против Тайваня. «Мы будем продолжать отслеживать агрессивные действия КНР и работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы сделать все возможное для укрепления мира и стратегической стабильности в Тайваньском проливе и в регионе в целом», — пообещал он.

Ранее стало известно, что Китай отказал США во встрече министров обороны на саммите в Сингапуре. Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй призвал Вашингтон создать благоприятные условия для переговоров.

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    Марина Совина
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