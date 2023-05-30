Пентагон заявил об отказе Китая во встрече с министром обороны США на саммите в Сингапуре

Китай отказал США во встрече министров обороны на саммите в Сингапуре, передает Bloomberg со ссылкой на Пентагон.

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй в своем заявлении призвал США создать благоприятные условия для переговоров, поставив под сомнение искренность стремления к встрече при одновременном введении санкций. В свою очередь США назвали это решение вызывающим нежеланием участвовать в военных дискуссиях.

«[Министерство обороны] твердо убеждено в важности поддержания открытых линий военного общения между Вашингтоном и Пекином для обеспечения того, чтобы конкуренция не переросла в конфликт», — заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.