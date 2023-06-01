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22:56, 1 июня 2023Россия

Медведев назвал фантастическим уровень выпуска военной техники в России

Зампред Совбеза Медведев отметил фантастический уровень выпуска военной техники в России
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал фантастическими темпы наращивания выпуска военной техники в стране за последний год. Политик в своей видеозаписи, опубликованной во «ВКонтакте» сравнил это с опытом периода Великой Отечественной войны.

«Я сам не ожидал, что удастся так быстро развернуть производство», — отметил он во время посещения полигона в Волгоградской области.

Также Медведев подтвердил, что помнит, какой уровень был год назад. Он напомнил об опыте Великой Отечественной войны.

«И там все разворачивали, но на это ушло довольно много времени: это больше года происходило», — подчеркнул политик.

Медведев уточнил, что сейчас Россия по большинству параметров выпуска военной и специальной техники вышла на тот уровень, который «какое-то время назад нам казался фантастическим».

Также, по его словам, «есть еще чем заниматься», но по самым значимым вещам цифры «очень впечатляющие».

Ранее обозреватель The Telegraph Гарри де Кетвилль назвал новые российские гиперзвуковые ракеты началом очередного этапа боевых действий. По его словам, новый вид вооружений российских войск, отличающийся быстротой и маневренностью, представляют сложную задачу для обороны. Кетвилль подчеркивает, что гиперзвуковые ракеты являются серьезным вызовом для Запада, так как их очень трудно сбить.

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    Марина Совина
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