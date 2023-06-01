Медведев назвал фантастическим уровень выпуска военной техники в России

Зампред Совбеза Медведев отметил фантастический уровень выпуска военной техники в России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал фантастическими темпы наращивания выпуска военной техники в стране за последний год. Политик в своей видеозаписи, опубликованной во «ВКонтакте» сравнил это с опытом периода Великой Отечественной войны.

«Я сам не ожидал, что удастся так быстро развернуть производство», — отметил он во время посещения полигона в Волгоградской области.

Также Медведев подтвердил, что помнит, какой уровень был год назад. Он напомнил об опыте Великой Отечественной войны.

«И там все разворачивали, но на это ушло довольно много времени: это больше года происходило», — подчеркнул политик.

Медведев уточнил, что сейчас Россия по большинству параметров выпуска военной и специальной техники вышла на тот уровень, который «какое-то время назад нам казался фантастическим».

Также, по его словам, «есть еще чем заниматься», но по самым значимым вещам цифры «очень впечатляющие».

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