Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

«Зарплата.ру»: составлен топ вакансий с зарплатами от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей

Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии. Топ предложений о работе с оплатой от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей составил сервис «Зарплата.ру» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Самую большую зарплату предлагает персональному ассистенту президента крупная металлургическая компания — до 1,5 миллиона рублей в месяц. В его обязанности входит управление приемной и пятью работниками — поваром, официантом, гардеробщиком, управляющим домом и стюардессой. Будущий ассистент также будет заниматься составлением личного графика руководителя и должен быть готов к необычному графику: четыре рабочих дня с 6:30 до 23:00 с тремя выходными в неделю.

До 600 тысяч рублей может зарабатывать директору по продажам с опытом работы с нефтегазовыми компаниями. От руководителя ждут разработки коммерческой стратегии фирмы, также предстоит управлять ценовой политикой и ассортиментом. Чуть меньше — до 500 тысяч рублей — готова платить ведущему разработчику C++ российская IT компания, которая разрабатывает продукт на основе собственного блокчейна для клиентов из Европы и Азии. Работать сотрудник сможет удаленно или из московского офиса.

Директор по строительству может рассчитывать на оплату в размере 500 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен иметь профильное высшее образование (промышленное и гражданское строительство) и опыт работы в отрасли от трех лет. Стаж от 6 лет необходим при устройстве на работу врачом-косметологом в клинику аппаратной и инъекционной косметологии. Работодатель отметил, что кандидат должен владеть инъекционными и аппаратными методиками и иметь собственную базу клиентов. Предлагаемая такому специалисту зарплата — от 450 тысяч рублей.

Управляющий в клинике эстетической медицины и пластической хирургии может получить от 400 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен выполнять план по финансовым показателям и уметь вести бюджеты. Отдельным требованием работодатель отметил презентабельный внешний вид. От 300 тысяч рублей в месяц и повышение квалификации за счет компании предлагают эксперту по подбору автомобилей с пробегом. Сотрудник должен будет консультировать клиентов и проверять техническое состояние транспортных средств любых марок и моделей.

Ранее были названы самые оригинальные предложения от работодателей в мае 2023 года. В топ необычных вакансий попали осеменитель птиц, варщик косметики и стример онлайн-трансляций.

