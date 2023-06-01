Трехлетняя россиянка выпала из окна четвертого этажа

В Твери трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа, когда была одна дома

В Твери трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Об этом сообщает прокуратура Тверской области в Telegram-канале.

По информации надзорного ведомства, ребенок находился дома один. После случившегося его доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь. Более подробной информации о состоянии девочки пока нет.

«По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в городе Свободном Амурской области ребенок выпал из окна и выжил. Он упал, когда мать отлучилась в ванную.