Жители Шебекино рассказали об эвакуации из города

Житель Шебекино рассказал о помогающих с эвакуацией добровольцах

Жители Шебекино на фоне усилившихся обстрелов стали покидать город. В разговоре с «Лентой.ру» они рассказали об условиях, в которых они переезжают в другие города.

«Я в понедельник уехал, жена сегодня утром, — рассказал Дмитрий. — Уезжала под обстрелами, они не прекращаются. У кого были машины, те уехали сами. Часть уехали автобусами».

Мужчина также призвал не верить заявлениям о том, что администрация города недостаточно помогает людям, покидающим Шебекино.

«Про администрацию брехня. Помогают как могут», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Другая местная жительница, Анастасия, уехала из города рано утром вместе с ребенком. Она надеется, что скоро сможет вернуться домой.

Мы выехали в 5 утра, очень много разрушений было. Очень страшно. Кошка дома осталась, не смогли забрать. Безумно за нее переживаем. Уехали своим ходом. Очень трудное решение, но жизнь сына бесценна. Дальше будет видно Анастасия жительница Шебекино

Тем, кто не может выехать своим ходом, помогают волонтеры. Неравнодушные люди подъезжают к Шебекино и бесплатно довозят горожан до пунктов временного пребывания, арендованных квартир.

«Конечно, я отвожу бесплатно. Как можно брать деньги в такой ситуации, — сказал Игорь (имя изменено — прим. "Ленты.ру"). — Я сам из Белгорода, могу довезти и до Белгород-Арены, и до квартир, если человек уже что-то нашел. Знакомые тоже возят, помогают как могут. Если нужно, можно также помочь с едой, детской одеждой».

Ранее стало известно, что автобус с людьми, которых эвакуировали из города Шебекино Белгородской области, попал под обстрел.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Шебекино. Глава региона добавил, что в Шебекино и окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, но это будет возможно реализовать только после окончания прилетов.