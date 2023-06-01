Верховный суд разъяснил нюансы в рассмотрении дел об оскорблении силовиков

Пленум Верховного суда принял постановление о рассмотрении дел об оскорблении силовиков

Пленум Верховного суда России принял постановление, в котором разъяснил нюансы рассмотрения уголовных дел об оскорблении, посягательстве на жизнь и применении насилия в отношении силовиков. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает РАПСИ.

В документе разъясняется, что обязательным условием для уголовной ответственности по статье 319 («Публичное унижение чети и достоинства представителя власти») УК РФ является публичный характер совершаемых действий. Например, высказывания в адрес потерпевшего ругательств или путем размещения унижающих его сведений в СМИ или интернете.

В Верховном суде обратили внимание, что преступления могут не совпадать по времени с осуществлением сотрудником своих должностных обязанностей, а потому суды должны выяснять, есть ли связь между деятельностью потерпевшего и совершенным в отношении его действием. Данное обстоятельство должно учитываться и в случаях привлечения к уголовной ответственности за посягательство на жизнь близких сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего или угроз.

Суды обязаны учитывать, что на отдельные категории силовиков законом могут быть возложены исключительные обязанности по защите жизни и здоровья граждан, противодействию преступности и охране общественного порядка, отметили в Верховном суде.

1 июня сообщалось, что Верховный суд предложил передать дела о терроризме всем окружным и флотским военным судам.