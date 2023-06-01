Леонид Ярмольник рассказал о миллионных долгах из-за фильма «Стиляги»

Ярмольник рассказал о многомиллионных долгах из-за спродюсированного им фильма «Стиляги»

Российский актер Леонид Ярмольник рассказал о многомиллионных долгах. Об этом он сообщил в разговоре с News.ru.

Артист признался, что не смог вернуть деньги инвесторам, финансово поддержавшим проекты, в которых Ярмольник выступал в качестве продюсера. В пример актер привел фильм «Стиляги» 2008 года, в создании которого принял участие.

«Я весь в долгах. Например, за фильм "Стиляги", который считается одним из лучших российских мюзиклов, а я продюсер этой картины, у меня по сей день висит долг в пять миллионов долларов», — рассказал кинематографист.

Ярмольник высказал свою признательность инвесторам, которые не требуют в срочном порядке вернуть долги, так как понимают, что он не крал и не терял выделенных денежных средств. По его мнению, даже картины с высоким качеством могут не окупиться в России. Артист добавил, что невозможно с «американским отношением к кино и амбициями снимать в России и собирать те же дивиденды».

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ начал работу над полнометражным фильмом в совместном производстве с Индией.