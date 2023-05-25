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15:48, 25 мая 2023Культура

ТНТ снимет полнометражный фильм совместно с Индией

Телеканал ТНТ начал работу над полнометражным фильмом совместно с Индией

Фото: balajisrinivasan / Shutterstock / Fotodom

Телеканал ТНТ начал работу над полнометражным фильмом в совместном производстве с Индией. Об этом сообщает «Коммерсант».

Главные роли в предстоящей картине исполнят российские артисты и шоумены Михаил Галустян и Демис Карибидис. Генеральный директор телеканала Тина Канделаки поделилась сюжетной линией проекта: «Это будет большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба и которые благодаря этой же судьбе в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца».

Жанр фильма, а также дата выхода ленты пока не раскрываются.

23 мая сообщалось, что детективный триллер «Пропавшая» (Missing) российского кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова возглавил топ фильмов Netflix в США.

В начале марта стало известно, что фильмы американской киностудии Disney станут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров.

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Анастасия Астахова
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