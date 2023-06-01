Зеленский встретился с главой Еврокомиссии в Молдавии

Президент Украины Зеленский встретился с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен в Молдавии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время визита в Молдавию. Фотографию со встречи европейский политик опубликовала на своей странице в Twitter.

«В Международный день защиты детей мы хотим привлечь внимание всего мира к бедственному положению украинских детей», — так фон дер Ляйен прокомментировала фотографию, добавив, что выступает против «депортация украинских детей в Россию».

Президент Украины приехал в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Зеленский анонсировал «много двусторонних встреч» и приехал в замок Мими в городе Бульбоакэ первым из глав государств.

Ранее глава государства ввел новые санкции против физических и юридических лиц, связанных с Россией. Под ограничения попали 220 юридических лиц из РФ и некоторых европейских стран, в том числе Кипра и Чехии.