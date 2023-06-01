Сбежавшему от СВО в Казахстан экс-майору ФСО подтвердили шестилетний приговор

Суд признал законным приговор в 6,5 года экс-майору ФСО, сбежавшему от СВО в Казахстан

2-й Восточный окружной военный суд признал законным приговор майору запаса Михаилу Жилину, осужденному на 6,5 года лишения свободы за дезертирство и незаконное пересечение государственной границы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Отклонена апелляционная жалоба защиты подсудимого. Подтвержденный приговор вступил в законную силу, и в ближайшее время осужденный будет этапирован к месту отбытия наказания.

24 марта Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил Жилина, опасавшегося направления в зону проведения специальной военной операции (СВО), к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Также его лишили воинского звания. Жилин был сотрудником Центра специальной связи и информации ФСО. Ему был запрещен выезд за пределы страны из-за доступа к гостайне, тем не менее мужчина с семьей бежал из Новосибирска в Казахстан после объявления частичной мобилизации.

Из материалов дела следует, что военнослужащий продал недвижимость и сообщил командованию недостоверные сведения о своей нетрудоспособности. В обход пункта пропуска Жилин 27 сентября 2022 года пересек границу России, однако там его задержали пограничники. После задержания майор попросил в Казахстане о политическом убежище, но получил отказ. Его депортировали в Россию.