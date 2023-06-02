Адвокат высказался о решении суда отказать артистам в снятии статуса иноагента

Адвокат объяснил желание иноагентов убрать такой статус возможной незаконной деятельностью

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал новость про иноагентов и отказ суда снять этот статус. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

По его словам, интересно, зачем вообще артистам жить без статуса иноагента. Ведь это уголовно не наказуемо и не мешает жить в стране, продолжая работать, если деятельность не противоречит законодательству России. Поэтому адвокат предположил, что желание избавиться от статуса иноагента может быть связано с незаконной деятельностью лиц. Тогда лишние проверки могут им мешать.

«Либо они понимают, что народ их здесь попросту не примет, и они не смогут зарабатывать столько, сколько зарабатывали, пока не полезли в политику», — сказал собеседник. Последний вариант, по его мнению, — то, что они резко стали патриотами, и теперь «очистить себя от этого позорного клейма — дело чести».

Однако на данный момент суд не принял аргументы артистов, значит, по его словам, они были недостаточно убедительными. Теперь остается ждать апелляции. «Было бы интереснее, если бы Алла Борисовна Пугачева приехала в качестве свидетеля», — представил Добровинский.

Ранее стало известно, что 2 июня суд отклонил иск юмориста Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и комика Семена Слепакова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) с требованием снять статус иностранного агента.