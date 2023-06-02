Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:34, 2 июня 2023Силовые структуры

Адвокат высказался о решении суда отказать артистам в снятии статуса иноагента

Адвокат объяснил желание иноагентов убрать такой статус возможной незаконной деятельностью

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал новость про иноагентов и отказ суда снять этот статус. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

По его словам, интересно, зачем вообще артистам жить без статуса иноагента. Ведь это уголовно не наказуемо и не мешает жить в стране, продолжая работать, если деятельность не противоречит законодательству России. Поэтому адвокат предположил, что желание избавиться от статуса иноагента может быть связано с незаконной деятельностью лиц. Тогда лишние проверки могут им мешать.

«Либо они понимают, что народ их здесь попросту не примет, и они не смогут зарабатывать столько, сколько зарабатывали, пока не полезли в политику», — сказал собеседник. Последний вариант, по его мнению, — то, что они резко стали патриотами, и теперь «очистить себя от этого позорного клейма — дело чести».

Однако на данный момент суд не принял аргументы артистов, значит, по его словам, они были недостаточно убедительными. Теперь остается ждать апелляции. «Было бы интереснее, если бы Алла Борисовна Пугачева приехала в качестве свидетеля», — представил Добровинский.

Ранее стало известно, что 2 июня суд отклонил иск юмориста Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и комика Семена Слепакова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) с требованием снять статус иностранного агента.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    Неизвестный объект сбили возле пункта временного размещения в Белгороде
    Желанию США обсудить новые договоры с Россией и Китаем нашли объяснение
    Гость интервью Собчак раскрыл подробности съемок ее видео
    В российском городе задержали находящегося в федеральном розыске дезертира
    59-летняя женщина получила работу мечты и восхитила пользователей сети
    Перечислены главные тренды лета 2023 года
    Один из популярных в России видов жилья назвали незаконным
    Моуринью предъявили обвинение за поведение в финале Лиги Европы
    Зеленский признал невозможность Украины войти в НАТО до завершения СВО
    Россиянам назвали самые полезные летние супы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.