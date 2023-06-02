Белый дом заявил о заинтересованности США в новой архитектуре контроля над вооружениями

США заинтересовались новой архитектурой контроля над вооружениями при участии пяти ядерных держав, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, «ядерная пятерка» способна смягчить напряженность с помощью диалога. В частности, можно установить каналы кризисной коммуникации между столицами этих стран и чтобы они исполняли обязательства по прозрачности ядерной политики.

«Формализация режима уведомлений о ракетных пусках всеми участниками "пятерки" — это элементарная мера, которая опирается просто на здравый смысл», — сказал представитель Белого дома.

Кроме того, он добавил, что такой небольшой шаг поможет снизить эскалацию и избежать каких-либо просчетов во время кризиса.

Ранее политик высказался о наращивании ядерного потенциала США. По его мнению, Вашингтону не нужно увеличивать свои ядерные силы, чтобы они превысили в численном отношении общую численность сил соперников.