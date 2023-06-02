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14:01, 2 июня 2023Моя страна

Во Владивостоке захотели установить скульптуру Бабы Яги

Скульптуру Бабы Яги захотели установить во Владивостоке, власти проводят опрос

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Во Владивостоке захотели установить скульптуру Бабы Яги, место расположения памятника сказочному персонажу определит голосование. Как уточняет KP.RU, соответствующий опрос будет проводиться до 13 июня на портале Госуслуги «Общественное голосование».

Отмечается, что власти предложили жителям города четыре места, где может появиться памятник: речь идет о пешеходной зоне улицы Адмирала Фокина, двух зонах Театрального сквера, а также пешеходной части в районе улицы Светланской, 15.

Ранее сообщалось, что в российском городе в июне проведут фестиваль сапсерфинга.

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