В российском городе проведут фестиваль сапсерфинга

В Череповце 25 июня пройдет фестиваль сапсерфинга

Фестиваль сапсерфинга пройдет в Череповце 25 июня. Как уточняет со ссылкой на мэра города Вадима Германова KP.RU, мероприятие стартует в 16:30.

Отмечается, что в этом году фестиваль состоится уже во второй раз — после того как в 2022 году мероприятие собрало множество зрителей и участников. Как отметил Германов, в этом году программу дополнили и расширили.

«Уверены, что в этом году желающих будет еще больше», — заявил он.

В день проведения мероприятия участники фестиваля пройдут по Шексне в карнавальных костюмах. Программа фестиваля включает заплывы на скорость, показательные выступления спортсменов и парад яхт.

В роли организатора мероприятия выступает Череповецкий молодежный центр и Вологодская областная Федерация подводного спорта. Средства на проведение фестиваля были выделены из областного бюджета по инициативе губернатора области.

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