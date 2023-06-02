В сети заметили необычную деталь на обуви Байдена в момент его падения

В сети заметили необычную подошву на обуви президента США Джо Байдена в момент его падения

Необычная деталь на обуви президента США Джо Байдена в момент его падения на церемонии вручения дипломов в Академии ВВС в штате Колорадо привлекла внимание пользователей сети. Соответствующие посты появились в Twitter.

Известно, что лидер США споткнулся о ящик во время выхода на сцену. На размещенных кадрах видно, что первая попытка встать самостоятельно оказалась неудачной, однако подоспевшие охранники помогли 80-летнему президенту подняться на ноги.

Юзеры Twitter увидели странный дизайн подошвы ботинок политика. В частности, комментаторы заметили каблук странной формы, напоминающий подкову, и принялись публиковать свои догадки об его обуви в многочисленных публикациях. «Почему каблук обуви Байдена похож на подкову?» — написал @chelfucius. «Его обувь носят пациенты с деменцией», — уточнил @001MoPenny.

«Небольшой вырез предназначен для "кольев" или "гвоздей", установленных на отметке на подиуме, чтобы удерживать ноги на месте и стабилизировать его положение. Майкл Джексон использовал такую обувь на сцене», — заявил @TideInTejas и другой блогер @pronounsBrobruh.

6 марта Байден также споткнулся во время подъема на борт самолета в Алабаме. Политик, поднимаясь на борт, потерял равновесие и выбросил вперед руки, чтобы смягчить возможное падение. Но удержался на ногах и спокойно добрался до лайнера.