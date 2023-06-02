56-летняя Сальма Хайек показала фото в халате и без макияжа

56-летняя актриса Сальма Хайек показала фото в халате и без макияжа

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала естественную внешность. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 56-летняя звезда позировала в длинном кремовом халате с поясом и разрезами до бедер, украшенном бахромой. Артистка распустила волнистые волосы, сделала маникюр и педикюр с розовым и малиновым лаками и дополнила образ золотым браслетом и массивным кольцом. При этом видно, что на ее лице отсутствует макияж. «Слава богу, пятница», — указала в подписи знаменитость.

Пользователи сети оценили фото в комментариях, сделав актрисе комплименты. «Она, должно быть, вампир: я за год меняюсь больше, чем она за 20 лет», «Такая худая и сексуальная», «Прекрасная королева», — заявили поклонники.

В мае Сальма Хайек станцевала в банном халате и случайно оголила грудь на камеру. 56-летняя знаменитость поделилась видео, на котором она танцует с друзьями в честь достижения 24 миллионов подписчиков в соцсети.