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15:43, 2 июня 2023Мир

Число бездомных украинских беженцев в Британии удвоилось

LGC: число бездомных украинских беженцев в Британии удвоилось за полгода

Фото: Pawel Kuczynski / AP

Число бездомных украинских беженцев в Британии удвоилось за полгода. Около 6000 семей остались без крова, об этом сообщает LGC.

Согласно данным, ежемесячно публикуемым Департаментом повышения уровня жизни, жилищного строительства и общин, с конца ноября 2022 года без крова остались 3010 семей. Сейчас это число составляет 5995 семей по сравнению с 2985 в ноябре 2022 года.

Из почти 6000 семей, которые стали бездомными, 3,8 тысячи являются участниками программы «Дома для Украины», а еще 1,4 тысячи въехали в Великобританию по семейной схеме.

Ранее обозреватель издания The Guardian Тоби Томас написал, что многие украинские беженцы, находящиеся в Великобритании, становятся бездомными после окончания программы спонсорства. Она отметила, что украинцы вынуждены жить в ужасных условиях. Журналистка указала, что в трудной ситуации оказались свыше 150 тысяч украинских мигрантов, которые прибыли в Соединенное Королевство по программе спонсорства.

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    Виктория Кондратьева
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