Виктория Боня раскрыла секрет попадания на кинофестиваль в Каннах

Виктория Боня рассказала, что попала на Каннский кинофестиваль благодаря работе в СМИ

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня раскрыла секрет, как ей удалось попасть на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Ролик с интервью опубликован на YouTube-канале блогера Сергея Косенко.

По словам знаменитости, раньше она работала на радиостанции в Монако, и ее впервые аккредитовали на фестиваль как журналиста.

«Пришла в красивом платье, меня никто не знал, но фотографировали», — призналась Боня.

Ведущая отметила, что сейчас ей уже не нужно покупать билет на фестиваль, так как она сотрудничает с иностранными брендами, представляя их наряды. В ходе интервью Боня также ответила журналистке Ксении Собчак на негативные высказывания в свой адрес.

«Мое имя знают многие в этой индустрии, было много проектов с международными брендами, я была их лицом. Собчак ведет себя как девочки, которые не могут пережить чужой успех, испытывают зависть», — заключила звезда.

Ранее российский стилист Виктория Хандус сравнила телеведущую Боню с западными звездами на Каннском кинофестивале со словами «кажется смешной». По словам эксперта, знаменитости выбрали для своих нарядов королевский стиль, однако на их фоне ведущая смотрелась нелепо. «Мы увидели актеров и актрис в царственных сдержанных образах, и Вика Боня рядом с ними в своем костюме попугайчика кажется просто смешной», — заявила она.