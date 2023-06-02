Рухнувший возле российского нефтезавода беспилотник выжег гектар земли

РИА Новости: упавший возле НПЗ под Калугой беспилотник выжег гектар земли

Беспилотник, упавший 1 июня в Калужской области, выжег гектар земли. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, дрон рухнул в пяти километрах от нефтеперерабатывающего завода «Первый завод». В результате загорелась трава на площади около одного гектара. Пожар был потушен прибывшей на место пожарной охраной.

Сотрудник экстренных служб добавил, что беспилотник упал в 310 километрах от границы с Украиной.