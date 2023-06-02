Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:28, 2 июня 2023Экономика

Цены на нефть пошли вверх после решения США избежать дефолта

Цены на нефть поднялись выше 75 долларов после утверждения Сенатом США потолка госдолга

Фото: Jessica Lutz / Reuters

На фоне утверждения Сенатом США повышения потолка госдолга, что позволяет избежать дефолта, нефтяные котировки перешли к росту, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Августовские фьючерсы эталонного сорта Brent поднимались выше 75 долларов за баррель, июльские фьючерсы WTI превысили 70 долларов.

1 июня законопроект утвердила палата представителей. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден, но инвесторы не сомневаются, что это произойдет.

Споры о повышении потолка госдолга США и параметрах сделки между республиканцами и демократами нервировали инвесторов, так как итоговый результат прямо влиял на параметры спроса и предложения на рынке. Достигнутое решение успокоило участников торгов и привело к увеличению спроса.

По состоянию на 10:20 по московскому времени Brent торгуется на уровне 75,14 доллара за баррель (плюс 1,14 процента), а WTI — 70,9 доллара (плюс 1,16 процента). В конца мая стоимость Brent опускалась ниже 72 долларов за баррель.

Другим значимым фактором, определяющим цену на нефть, остается предстоящая 4 июня министерская встреча ОПЕК+ в Вене, которая пройдет на фоне неисполнения планов по добровольному сокращению добычи и растущих противоречий между участниками сделки.

Brent от TradingView
Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости
    ВСУ ночью атаковали Курск беспилотниками
    Пассажир московского метро разбил ногой турникет и попал на видео
    Стало известно о работе судьи по делу Трампа на его компанию
    Врачи после операции забыли предмет в теле петербурженки
    ИИ американского дрона решил ликвидировать оператора на испытаниях
    Массажист заставил школьницу снять на видео изнасилование пятиклассницы
    В российском многоквартирном доме произошел взрыв газа
    Цены на нефть пошли вверх после решения США избежать дефолта
    Появились кадры последствий атаки ВСУ на Курск
    Украина невольно создала себе еще одно препятствие для наступления
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.