Россиянкам перечислили пять вышедших из моды вещей

Дизайнер Аника Керимова: джинсы-скинни и массивные кроссовки вышли из моды в 2023 году

Дизайнер Аника Керимова перечислила россиянкам пять предметов гардероба, которые вышли из моды летом 2023 года. Разговор с ней публикует Life.

В первую очередь собеседница издания призвала отказаться от джинсов модели «скинни» и легинсов, поскольку на данный момент популярность обрели оверсайз-брюки. Облегающие штаны из денима она рекомендует заменить брюками-карго. Кроме того, следует отказаться от мини-юбок, отдавая предпочтение длине миди и макси, считает модный эксперт.

Среди прочего в рейтинг утративших актуальность вещей вошли массивные кроссовки, такие как Balenciaga Triple S. «Это хорошая новость, поскольку на самом деле они идут далеко не всем, а на миниатюрных девушках нередко смотрелись комично», — высказалась специалистка и посоветовала обратить внимание на кожаные лоферы и белые кеды.

Помимо этого, по словам Керимовой, в текущем сезоне прошел тренд на длинные кардиганы. «Гораздо лучший вариант — подобрать классический кардиган на пуговицах, при желании укороченный. Носить его можно как на голое тело, застегнув пуговицы, так и в паре с базовым топом», — уточнила героиня материала.

В заключение дизайнер также призвала отказаться от лодочек и ботильонов с открытым носком. Вместо них следует приобрести остроносые ботильоны, сапоги до колена, босоножки или мюли, заявила Керимова. «В целом обращайте больше внимания на классику. Гораздо разумнее собрать гардероб из нестареющей базы, дополняя ультрамодными деталями», — пояснила она.

В мае стилистка-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам три необходимые вещи для стильного образа на лето 2023 года. В первую очередь специалистка порекомендовала женщинам обратить внимание на льняные костюмы.