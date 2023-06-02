Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:35, 2 июня 2023Ценности

Россиянкам перечислили пять вышедших из моды вещей

Дизайнер Аника Керимова: джинсы-скинни и массивные кроссовки вышли из моды в 2023 году

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Дизайнер Аника Керимова перечислила россиянкам пять предметов гардероба, которые вышли из моды летом 2023 года. Разговор с ней публикует Life.

В первую очередь собеседница издания призвала отказаться от джинсов модели «скинни» и легинсов, поскольку на данный момент популярность обрели оверсайз-брюки. Облегающие штаны из денима она рекомендует заменить брюками-карго. Кроме того, следует отказаться от мини-юбок, отдавая предпочтение длине миди и макси, считает модный эксперт.

Материалы по теме:
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022

Среди прочего в рейтинг утративших актуальность вещей вошли массивные кроссовки, такие как Balenciaga Triple S. «Это хорошая новость, поскольку на самом деле они идут далеко не всем, а на миниатюрных девушках нередко смотрелись комично», — высказалась специалистка и посоветовала обратить внимание на кожаные лоферы и белые кеды.

Помимо этого, по словам Керимовой, в текущем сезоне прошел тренд на длинные кардиганы. «Гораздо лучший вариант — подобрать классический кардиган на пуговицах, при желании укороченный. Носить его можно как на голое тело, застегнув пуговицы, так и в паре с базовым топом», — уточнила героиня материала.

В заключение дизайнер также призвала отказаться от лодочек и ботильонов с открытым носком. Вместо них следует приобрести остроносые ботильоны, сапоги до колена, босоножки или мюли, заявила Керимова. «В целом обращайте больше внимания на классику. Гораздо разумнее собрать гардероб из нестареющей базы, дополняя ультрамодными деталями», — пояснила она.

В мае стилистка-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам три необходимые вещи для стильного образа на лето 2023 года. В первую очередь специалистка порекомендовала женщинам обратить внимание на льняные костюмы.

Что думаешь? Оцени!
    Майя Пономаренко
    Обсудить
    Последние новости
    Участники «Легиона "Свобода России"» попытались атаковать Белгородскую область
    Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло
    В США высказались о наращивании ядерного арсенала
    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки
    В Подмосковье обнаружили крупный склад боеприпасов и оружия
    Украина обстреляла еще одно село в приграничном регионе России
    Германия закупит 66 бронетранспортеров для ВСУ
    Появилась информация о госпитализации Никиты Михалкова
    В Белгородской области оценили ущерб предприятиям в Шебекино после обстрелов
    Глава белгородского Минздрава предложил медпомощь уехавшим из Шебекино
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.