Дочь Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии отца

Дочь Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии борющегося с лобно-височной деменцией отца

Дочь Брюса Уиллиса Таллула в беседе с Vogue рассказала о самочувствии отца, у которого диагностировали лобно-височную деменцию.

«Он еще знает, кто я, и оживляется, когда я захожу в комнату. Он почти всегда узнает меня, за исключением редких плохих дней», — сказала она.

По ее словам, актер сейчас живет в своем доме на первом этаже. Там совмещенные кухня, столовая и гостиная, а также его кабинет. Таллула сообщила, что болезнь не повлияла на подвижность Уиллиса.

Ранее бывшая жена Уиллиса Деми Мур сообщила, что актер завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. Артистка опубликовала совместное заявление от лица всей семьи Уиллиса, в котором говорится, что он решил завершить актерскую карьеру из-за диагностированной афазии.

В марте 2022 года информация о том, что актер страдает от деменции, появилась и в других источниках. Газета The New Zealand Herald ссылалась на режиссера Мэтта Эскандари, который сотрудничал с Уиллисом. Тот утверждал, что «легенда угасает на глазах».