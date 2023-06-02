Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
04:55, 2 июня 2023Культура

Дочь Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии отца

Дочь Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии борющегося с лобно-височной деменцией отца
Брюс Уиллис

Брюс Уиллис. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Дочь Брюса Уиллиса Таллула в беседе с Vogue рассказала о самочувствии отца, у которого диагностировали лобно-височную деменцию.

«Он еще знает, кто я, и оживляется, когда я захожу в комнату. Он почти всегда узнает меня, за исключением редких плохих дней», — сказала она.

По ее словам, актер сейчас живет в своем доме на первом этаже. Там совмещенные кухня, столовая и гостиная, а также его кабинет. Таллула сообщила, что болезнь не повлияла на подвижность Уиллиса.

Ранее бывшая жена Уиллиса Деми Мур сообщила, что актер завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. Артистка опубликовала совместное заявление от лица всей семьи Уиллиса, в котором говорится, что он решил завершить актерскую карьеру из-за диагностированной афазии.

В марте 2022 года информация о том, что актер страдает от деменции, появилась и в других источниках. Газета The New Zealand Herald ссылалась на режиссера Мэтта Эскандари, который сотрудничал с Уиллисом. Тот утверждал, что «легенда угасает на глазах».

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В России сформируют две армии и новые подразделения ВС
    Белорусская школьница обвинила своего дедушку в многолетнем насилии
    В Британии обеспокоились из-за слов Медведева о законных военных целях
    Определен адрес первой редакции желтой прессы в Москве
    Названа самая популярная версия Windows
    В России предложили ограничить ввоз импортных ветпрепаратов
    Новые российские дроны «Привет-82» начали готовить к применению в зоне СВО
    Аргентина присоединится к Банку развития БРИКС в августе
    48-летняя бывшая солистка Spice Girls показала фигуру в нижнем белье
    Врач рассказала о пользе считающихся вредными продуктов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.