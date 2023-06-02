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20:51, 2 июня 2023Мир

Чехия потребует от России денег за размещение дипломатических зданий

Чехия потребует от России денег за аренду земли под размещение дипломатических зданий

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Чехия потребует от России плату за аренду земельных участков, на которых находятся дипломатические здания — в частности, за земли, где находятся комплекс жилых домов на Швайгеровой улице, а также православный храм святой Людмилы. Об этом пишет ТАСС.

В общей сложности речь идет о 59 земельных участках суммарной площадью 49,2 тысячи квадратных метров. На них, как утверждается, размещены объекты, которые не используются посольством России в дипломатических целях.

17 мая Чехия отменила постановления о передаче СССР в бесплатное пользование земельных участков в республике. Власти намерены обратиться к российской стороне с требованием заплатить за аренду земельных участков, которые, как утверждается, не использовались в дипломатических целях в течение предыдущих трех лет.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что требование чешскими властями платы за аренду, «да еще задним числом», напоминает «вымогательство на государственном уровне».

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    Виктория Кондратьева
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