Чехия потребует от России денег за размещение дипломатических зданий

Чехия потребует от России денег за аренду земли под размещение дипломатических зданий

Чехия потребует от России плату за аренду земельных участков, на которых находятся дипломатические здания — в частности, за земли, где находятся комплекс жилых домов на Швайгеровой улице, а также православный храм святой Людмилы. Об этом пишет ТАСС.

В общей сложности речь идет о 59 земельных участках суммарной площадью 49,2 тысячи квадратных метров. На них, как утверждается, размещены объекты, которые не используются посольством России в дипломатических целях.

17 мая Чехия отменила постановления о передаче СССР в бесплатное пользование земельных участков в республике. Власти намерены обратиться к российской стороне с требованием заплатить за аренду земельных участков, которые, как утверждается, не использовались в дипломатических целях в течение предыдущих трех лет.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что требование чешскими властями платы за аренду, «да еще задним числом», напоминает «вымогательство на государственном уровне».