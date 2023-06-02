Мировые цены на продукты упали до двухлетнего минимума

ФАО: глобальный продовольственный индекс упал до минимума с апреля 2021 года

В мае 2023 года мировые цены на продукты упали на 2,6 процента, до минимального с апреля 2021 года уровня. Об этом говорят данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Стоимость товаров начала снижаться за счет подешевевших зерна, растительного масла и молочных продуктов, которые компенсировали рост цен на сахар и мясо. Аналитики объясняют это поставками сельхозпродукции из России, которые оказывают давление на рынок даже при условии, что транспортные расходы, затраты на рабочую силу и энергоносители остаются по-прежнему высокими. Поэтому потребуется время, чтобы потребители ощутили снижение цен, отметили авторы исследования.

Ранее главный экономист ФАО Максимо Тореро заявил, что давление на цены на продовольствие будет оказывать растущий по мере восстановления экономики спрос. По словам аналитика, избежать скачка стоимости пшеницы и кукурузы поможет продление зерновой сделки.

На фоне снижения мировых цен на продукты стоимость продовольствия в Великобритании к концу мая приблизилась к историческому максимуму. По данным исследования, проведенного Лондонской школой экономики, цены по сравнению с 2022 годом выросли на 46 процентов. Эксперты также подчеркнули, что бюрократические ограничения, связанные с выходом страны из ЕС, обошлись гражданам Британии в 6,95 миллиарда фунтов стерлингов, или около 250 фунтов на домохозяйство.