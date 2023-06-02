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07:07, 2 июня 2023Россия

Путин назвал важнейшую задачу государства

Путин заявил, что поддержка семей с детьми является главной задачей государства

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Поддержка многодетных семей является главным приоритетом для российских властей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Во время общения с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», глава государства отметил, что для выполнения этой задачи последовательно развиваются меры поддержки и различные программы.

«Поддержка материнства, детства, семьи, особенно семьи большой, многодетной, — важнейшая задача государства, работа ради будущего страны», — заверил Путин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая призвала предоставлять молодым семьям общежития или арендное жилье. «Семейные общежития должны быть в каждом вузе. Чтобы выделяли отдельную комнату для семьи и чтобы там можно было жить с ребенком. К сожалению, такое еще не везде есть», — отметила она.

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    Марина Совина
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