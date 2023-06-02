Путин назвал важнейшую задачу государства

Путин заявил, что поддержка семей с детьми является главной задачей государства

Поддержка многодетных семей является главным приоритетом для российских властей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Во время общения с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», глава государства отметил, что для выполнения этой задачи последовательно развиваются меры поддержки и различные программы.

«Поддержка материнства, детства, семьи, особенно семьи большой, многодетной, — важнейшая задача государства, работа ради будущего страны», — заверил Путин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая призвала предоставлять молодым семьям общежития или арендное жилье. «Семейные общежития должны быть в каждом вузе. Чтобы выделяли отдельную комнату для семьи и чтобы там можно было жить с ребенком. К сожалению, такое еще не везде есть», — отметила она.