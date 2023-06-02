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23:48, 2 июня 2023Мир

Британские военные пожаловались на состояние техники

Express: британская армия использует 50-летнюю технику и нуждается в новом оружии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Военные Великобритании считают, что армия страны нуждается в изменениях, поскольку использует технику пятидесятилетней давности. Об этом заявил обозреватель Майкл Ноулз в материале для Express

«Критики предупреждают, что задержки с модернизацией заставили войска полагаться на оборудование, которому более полувека. Глав ведомств призывают предоставить армии современные, передовые системы, поскольку угроза из-за рубежа усиливается», —подчеркивается в публикации.

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Экс-министр обороны Британии Марк Франсуа заявил, что военные хорошо обучены, однако они не получают технику, которую заслуживают. Например, боевая машина пехоты Warrior поступила в войска в 1984 году, а боевой танк Challenger 2 — в 1998-м.

«Значительная часть нового оружия теперь приобретается с большим опозданием, либо его стоимость намного превышает бюджет, а это означает, что армия вынуждена обходиться бронетехникой, которой больше 50 лет», — подчеркнул он.

Франсуа добавил, что Лондон не сможет быть надежным партнером по НАТО, если не переоснастит свою армию более современным вооружением.

Ранее армию Британии назвали «декоративными силами обороны». Об этом написало издание Daily Mail, ссылаясь на собеседников из парламента страны.

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    Марина Совина
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