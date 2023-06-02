Москвичи смогут подарить дом собаке из приюта

В Москве 4 июня пройдет выставка #Всемпособаке для пристройства собак из приютов

В Москве 4 июня в парке «Новодевичьи пруды» пройдет выставка #Всемпособаке, цель которой — найти дом для животных из приютов, а также позитивно повлиять на отношение общества к беспородным собакам и кошкам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Фонде содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы».

На выставке будет 50 собак, нуждающихся в семье и заботе. Все животные, представленные на выставке, разные по возрасту, размеру, внешности и темпераменту, но абсолютно здоровы, привиты и готовы к переезду в новый дом. Чтобы забрать животное, надо будет пройти собеседование с представителем фонда и зоопсихологом, а также заключить договор ответственного содержания, для этого понадобится паспорт. Новые владельцы получат поддержку от фонда и его партнеров в адаптации, воспитании и уходе за питомцем.

В фонде отметили, что даже те, кто пока не готов завести питомца, смогут отлично провести время и насладиться общением с собаками, которым не хватает внимания. Также можно принести подарки для #мешкадобра, в который собирается помощь животным из приюта. Выставка будет работать с 12:00 до 18:00, вход свободный и бесплатный.

Фото: Фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы»

В «Подарке судьбы» добавили, что мероприятие активно поддерживают российские знаменитости, а певец Сергей Лазарев нашел себе вторую собаку среди участников выставки в 2018 году.

Предыдущая выставка #Всемпособаке проходила в Москве 5 июня 2022 года. Тогда на мероприятии было представлено 70 собак.