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14:38, 2 июня 2023Мир

В США заявили о поиске инструментов для конкурирования с КНР в Латинской Америке

Гонсалес: США ищут новые инструменты для расширения влияния на континенте

Фото: Roberto Schmidt / Reuters

Пекин добился значительных успехов в странах Латинской Америки, поэтому Вашингтон ищет новые инструменты для расширения влияния на континенте для конкурирования с Китаем, заявил старший директор по делам Западного полушария в Совете нацбезопасности США Хуан Гонсалес. Его слова приводит Bloomberg.

По его словам, США намерены укрепить позиции в регионе за счет расширения сети соглашений о свободной торговле, а также реформирования Корпорации по финансированию международного развития (DFC) — агентства, занимающегося инвестициями в страны с низким и среднем уровнем дохода.

«Мы пытаемся действовать методами прошлого в сфере, где Китай и другие страны используют методы будущего», — признал он, отметив скорость, с которой Китай возводил разнообразную инфраструктуру в странах Латинской Америки в последние годы.

В то же время Гонсалес подчеркнул, что, хоть Китай и выступает основным торговым партнером для многих стран Южной Америки, США являются крупнейшим источником инвестиций в частный сектор латиноамериканской экономики. По его мнению, инвестиции КНР не предоставляют возможности для развития промышленных предприятий региона.

В апреле издание The American Thinker указало, что Россия наращивает влияние в Латинской Америке из-за некомпетентности политики администрации президента США Джо Байдена. Это доказывает визит главы МИД Сергея Лаврова в ряд стран региона.

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