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10:24, 2 июня 2023Мир

Японская полиция назвала причины нападения на премьера страны

Полиция Японии заявила, что нарушение безопасности стало причиной нападения на Кисиду

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Японская полиция провела расследование нападения на премьер-министра страны Фумио Кисиду и заявила, что его причиной стали базовые нарушения безопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет национального полицейского управления.

Согласно отчету, на предвыборной встрече с политиком отсутствовали металлодетекторы, что позволило злоумышленнику пронести самодельную бомбу и бросить ее в Кисиду в апреле.

15 апреля рядом с местом публичного выступления Фумио Кисиды в городе Вакаяма произошел взрыв. Глава правительства был эвакуирован в безопасное место, он не пострадал.

Момент взрыва попал на видео. На месте происшествия был задержан один мужчина. Как сообщает Bloomberg, подозреваемый 24-летний Рюдзи Кимура остается под стражей в полиции и до 1 сентября. Он проходит одобренную судом психиатрическую экспертизу.

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    Виктория Кондратьева
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