Момент взрыва рядом с местом выступления премьера Японии попал на видео

Mash опубликовал видео с моментом взрыва рядом с местом выступления премьера Японии Кисиды

Момент взрыва рядом с местом публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма на западе страны попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в субботу, 15 апреля. В сторону премьера бросили предмет, похожий на сигнальную ракету с дымом.

На месте происшествия задержан один мужчина. По данным NHK, в результате инцидента никто не пострадал.

8 июля 2022 года экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения на предвыборном мероприятии в городе Нера. Бывший военнослужащий ВМС Сил самообороны Японии Тэцуе Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Позднее он объяснил, что Абэ якобы связан с некой группой лиц, из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы. В январе прокуратура предъявила ему официальное обвинение в убийстве.