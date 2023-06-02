В США указали на возможность Байдена не дожить до конца президентского срока

New York Post: Байдену нужно думать не о втором сроке, а дожить до конца нынешнего

Удар головой при выходе из вертолета, падение на сцене на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо, а также другие инциденты, происходящие с американским президентом Джо Байденом, являются не поводом для смеха, а серьезным сигналом о имеющихся у него проблемах со здоровьем. В связи с этим ему нужно думать не о переизбрании на второй срок, а о том, как дожить до конца нынешнего, пишет New York Post.

«Байдену 80 лет, он в упадке, у него жесткая, шаркающая походка , которая заставляет вас затаить дыхание, когда он преодолевает лестницу или любое другое место с потенциальными препятствиями», — пишет издание.

Газета указала на то, что демократам необходимо еще раз подумать о том, стоит ли Байдену участвовать в президентской гонке в 2024 году при наличии таких проблем. Отмечается, что у пожилых людей, у которых началась серия падений в их возрасте, она, как правило, уже не заканчивается.

Ранее представитель американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что президенту США Джо Байдену после падения во время состоявшейся в четверг церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС в штате Колорадо не потребовалась медицинская помощь. Она уточнила, что глава государства споткнулся о мешок с песком.