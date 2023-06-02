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22:22, 2 июня 2023Мир

Белый дом оценил необходимость оказания Байдену медпомощи после падения

Белый дом: Байдену не потребовалась медицинская помощь после падения на сцене в Колорадо

Фото: Globallookpress.com

Представитель американской администрации Карин Жан-Пьер, оценивая необходимость оказания медицинской помощи президенту США Джо Байдену после падения на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС в штате Колорадо, отметила, что это не потребовалось, сообщает РИА Новости.

«Он споткнулся о мешок с песком. Споткнулся, но тут же поднялся», — заявила официальный представитель Белого дома.

По ее словам, не было необходимости проводить медицинский осмотр главы государства после падения.

Ранее стало известно, что американский лидер ударился головой при выходе из вертолета по возвращении в Вашингтон в четверг, 1 июня, из штата Колорадо. Также он рассказал о падении на сцене во время вручения дипломов выпускникам академии в Колорадо.

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    Марина Совина
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