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05:25, 2 июня 2023Экономика

«Вкусвилл» запустил поставки в Казахстан

«Ъ»: «Вкусвилл» запустил доставку товаров в сети Казахстана

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская сеть супермаркетов «Вкусвилл» в мае зарегистрировала домен kz-vkusvill.ru, на сайте опубликован каталог товаров ритейлера для оптового заказа в Казахстан. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В компании запуск нового проекта изданию подтвердили. Уточняется, что ритейлер готов принимать заявки от потенциальных партнеров для поставок своей продукции в Казахстан.

В сети отмечают, что также начали сотрудничать с рядом локальных партнеров в Казахстане — поставки осуществляются через дистрибутора Brandpoint. Товары от «Вкусвилла» уже можно найти на АЗС Q-Store, в кинотеатрах сети «Кинопарк» и на маркетплейсе Megapit.

Ранее сообщалось, что «ВкусВилл» перестала продавать алкоголь во всех своих магазинах в Москве и Московской области.

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    Юлия Мискевич
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