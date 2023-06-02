«Вкусвилл» запустил поставки в Казахстан

«Ъ»: «Вкусвилл» запустил доставку товаров в сети Казахстана

Российская сеть супермаркетов «Вкусвилл» в мае зарегистрировала домен kz-vkusvill.ru, на сайте опубликован каталог товаров ритейлера для оптового заказа в Казахстан. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В компании запуск нового проекта изданию подтвердили. Уточняется, что ритейлер готов принимать заявки от потенциальных партнеров для поставок своей продукции в Казахстан.

В сети отмечают, что также начали сотрудничать с рядом локальных партнеров в Казахстане — поставки осуществляются через дистрибутора Brandpoint. Товары от «Вкусвилла» уже можно найти на АЗС Q-Store, в кинотеатрах сети «Кинопарк» и на маркетплейсе Megapit.

Ранее сообщалось, что «ВкусВилл» перестала продавать алкоголь во всех своих магазинах в Москве и Московской области.