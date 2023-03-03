«ВкусВилл» прекратил продавать алкоголь в Москве и Московской области

Агентство «Москва»: в магазинах «ВкусВилл» Москвы и области перестали продавать алкоголь

Российская сеть супермаркетов «ВкусВилл» перестала продавать алкоголь во всех своих магазинах в Москве и Московской области. В компании объяснили это техническими причинами, сообщает Агентство «Москва».

Представитель компании в беседе с РБК уточнил, что продажу спиртного прекратили из-за переустановки программного обеспечения. По его словам, этот процесс продлится не более 20 дней.

Ранее в России решили запустить онлайн-продажу алкоголя. С 1 ноября 2023 года эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина начнется в Москве и Подмосковье. Купить его можно будет на сайте «Почты России». Продукцию будут развозить через 24 часа после подтверждения заказа. Однако в Минздраве забеспокоились, что спиртное будут покупать несовершеннолетние.

Чтобы легализовать продажи спиртного и оградить от него детей, в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили использовать двухфакторную идентификацию с помощью «Госуслуг» и QR-кода, который будет сверять курьер при доставке товара. В качестве альтернативы QR-коду предлагается код, отправленный клиенту по SMS.