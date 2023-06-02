Власти Киева решили проблему с бомбоубежищами

Кличко заявил, что бомбоубежища в столице Украины будут открыты круглосуточно

Власти Киева решили проблему с закрытыми бомбоубежищами, гарантировав, что они будут открыты круглосуточно. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Принято решение о круглосуточном доступе к укрытиям — обязательное к исполнению всем учреждениям. Обязательное для контроля всеми ответственными службами», — написал Кличко.

Он добавил, что местные власти усиливают контроль за работой укрытий. Жители столицы смогут стать инспекторами гражданского контроля, обратившись в департамент муниципальной безопасности.

В ночь на 2 июня стало известно, что в Киеве произошли взрывы, мэр столицы также сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Кличко заявил, что в ночь на 1 июня были слышны взрывы в Киеве и Киевской области. Затем стало известно, что в городе слышали до 10 детонаций. Все мероприятия в украинской столице, которые были запланированы ко Дню защиты детей, были отменены.