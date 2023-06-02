Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:34, 2 июня 2023Бывший СССР

Власти Киева решили проблему с бомбоубежищами

Кличко заявил, что бомбоубежища в столице Украины будут открыты круглосуточно

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Киева решили проблему с закрытыми бомбоубежищами, гарантировав, что они будут открыты круглосуточно. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Принято решение о круглосуточном доступе к укрытиям — обязательное к исполнению всем учреждениям. Обязательное для контроля всеми ответственными службами», — написал Кличко.

Он добавил, что местные власти усиливают контроль за работой укрытий. Жители столицы смогут стать инспекторами гражданского контроля, обратившись в департамент муниципальной безопасности.

В ночь на 2 июня стало известно, что в Киеве произошли взрывы, мэр столицы также сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Кличко заявил, что в ночь на 1 июня были слышны взрывы в Киеве и Киевской области. Затем стало известно, что в городе слышали до 10 детонаций. Все мероприятия в украинской столице, которые были запланированы ко Дню защиты детей, были отменены.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о завершении создания ударных группировок ВСУ для наступления
    В России указали на вред для Евросоюза от действий Украины
    Снявшую работу украинской системы ПВО певицу посадили под домашний арест
    Мужчина тайком пронес меч на прием к врачу и попался
    США предложат придерживаться ограничений по ДСНВ до 2026 года
    Глава Шебекино сообщил о планах доставки воды и медикаментов в город
    Кличко ответил на слова Зеленского о нокауте
    Власти Киева решили проблему с бомбоубежищами
    Свидание с москвичкой обошлось сварщику в 28 тысяч рублей
    Украина нанесла удар по российскому селу в приграничном регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.