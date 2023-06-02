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23:48, 2 июня 2023Мир

Россия призвала США предпринять конкретные шаги по снижению напряженности с КНДР

Постпредство РФ при ООН призвало США предпринять шаги по снижению напряженности с КНДР
СюжетЗаседание Совбеза РФ

Фото: Globallookpress.com

Москва призывает Вашингтон предпринять конкретные шаги по снижению напряженности с КНДР и возобновлению диалога с Пхеньяном, заявила на заседании Совбеза ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, российская сторона не уверена в том, что США действительно готовы к конструктивным дискуссиям с Северной Кореей. По ее словам, об этом говорят не только история американской дипломатии в этом регионе, но и действия США.

«Призываем Вашингтон вместо попыток переложить ответственность на другие страны предпринять конкретные шаги по снижению напряженности и возобновлению диалога», — обратилась она к властям США.

Ранее Пхеньян предупредил, что Северная Корея даст самый жесткий ответ на любое военное действие со стороны Соединенных Штатов. В МИД страны отметили, что военно-политическая ситуация на Корейском полуострове и в регионе достигла «красной черты» из-за враждебных действий американской стороны.

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    Марина Совина
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