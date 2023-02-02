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04:00, 2 февраля 2023Мир

Северная Корея пригрозила США жестким ответом на любое военное действие

МИД КНДР: Северная Корея даст самый жесткий ответ на любое военное действие со стороны США

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Северная Корея даст самый жесткий ответ на любое военное действие со стороны Соединенных Штатов, говорится в заявлении представителя Министерства иностранных дел (МИД) КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой агентство ЦТАК.

Представитель ведомства подчеркнул, что военно-политическая ситуация на Корейском полуострове и в регионе достигла «красной черты» из-за враждебных действий американской стороны. Он предупредил, что Северная Корея ответит на любую военную попытку Вашингтона по принципу «ядерная бомба за ядерную бомбу и тотальная конфронтация за тотальную конфронтацию».

По его словам, власти КНДР подготовили четкую стратегию противодействия США и их союзникам. Представитель министерства также подчеркнул, что Северная Корея не заинтересована в диалоге с Соединенными Штатами, пока американские власти ведут «враждебную политику».

Ранее директор департамента МИД КНДР по делам США Гвон Чон Гын предупредил Вашингтон о неприятных последствиях в случае, если он продолжит распространять информацию о торговле оружием между Россией и Северной Кореей. По мнению Чон Гына, подобными беспочвенными заявлениями Штаты пытаются оправдать передачу вооружений Киеву.

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Марина Совина
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