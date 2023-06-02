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04:33, 2 июня 2023Экономика

В России предложили ограничить ввоз импортных ветпрепаратов

«Известия»: Совфед предложил ограничить ввоз импортных ветпрепаратов

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Совфеде предложили ограничить импорт ветеринарных препаратов из недружественных стран. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, инициаторы дают ремарку, что это целесообразно в случае «наличия достаточных объемов отечественного производства их аналогов».

Уточняется, что изменения планируют внести в документ, который устанавливает пошлины в размере 35 процентов от таможенной стоимости на ряд товаров из «недружественных стран» — шампуни, дезодоранты и разные виды оружия. В Совфеде считают необходимым дополнить перечень ветпрепаратами.

Ранее правительство России утвердило внедрение обязательной маркировки воды для детского питания.

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    Юлия Мискевич
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