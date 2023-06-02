Россиянин обрил, облил зеленкой, избил беременную подругу и сел на пять лет

Суд дал 5,5 года красноярцу, который обрил, облил зеленкой и избил беременную подругу

Кировский районный суд Красноярска приговорил к 5,5 года лишения свободы 32-летнего местного жителя за издевательства и избиение беременной подруги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Осужденного отправят в колонию особого режима.

Суд установил, что с октября 2022 года мужчина проживал с 22-летней женщиной, при этом он неоднократно применял к ней физическую силу.

В ноябре после ссоры подсудимый отправил сожительнице смс с неизвестного номера и договорился о встрече. Зная, что подруга беременная, мужчина напал на нее у подъезда с ножом, схватил за шею, приставил нож и затащил в квартиру знакомого. Там он облил ее зеленкой, обрил и жестоко избил. Все происходящее подсудимый снимал на видеокамеру, а запись выложил в сеть.