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12:55, 2 июня 2023Мир

Китай опроверг слухи о предложении сохранить новые регионы за Россией

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй опроверг слухи о предложении сохранить новые регионы за РФ

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй опроверг слухи, распространенные The Wall Street Journal (WSJ), о якобы сделанном Китаем предложении союзникам из США и Европы сохранить новые регионы за Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я и сам не знаю, кто этот европейский чиновник, о котором писала газета Wall Street Journal, но эти сообщения совершенно не соответствуют действительности», — заявил китайский дипломат.

Ранее неназванные источники WSJ утверждали, будто Ли Хуэй призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону и заявил, что они должны действовать быстро, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной. По словам дипломата, который общался со спецпредставителем КНР, Ли Хуэю ответили, что «заморозка украинского конфликта не в интересах международного сообщества, пока Россия не выведет войска с территории Украины».

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    Виктория Кондратьева
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