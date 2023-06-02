Китай опроверг слухи о предложении сохранить новые регионы за Россией

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй опроверг слухи о предложении сохранить новые регионы за РФ

Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй опроверг слухи, распространенные The Wall Street Journal (WSJ), о якобы сделанном Китаем предложении союзникам из США и Европы сохранить новые регионы за Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я и сам не знаю, кто этот европейский чиновник, о котором писала газета Wall Street Journal, но эти сообщения совершенно не соответствуют действительности», — заявил китайский дипломат.

Ранее неназванные источники WSJ утверждали, будто Ли Хуэй призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону и заявил, что они должны действовать быстро, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной. По словам дипломата, который общался со спецпредставителем КНР, Ли Хуэю ответили, что «заморозка украинского конфликта не в интересах международного сообщества, пока Россия не выведет войска с территории Украины».