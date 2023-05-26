ЕС не стал разглашать переговоры со спецпредставителем КНР о мире

Представитель ЕС не стал разглашать детали переговоров Хуэя с замглавы дипслужбы ЕС Мора

Европейский союз (ЕС) не станет раскрывать позицию, озвученную китайским посланником Ли Хуэем в ходе встречи с замгенсеком ЕС Энрике Мора. Так официальный представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано отреагировал на просьбу «Ленты.ру» прокомментировать сообщения СМИ о том, что китайский дипломат предложил оставить РФ новые регионы.

По словам дипломата, со стороны ЕС «было бы невежливо» информировать общественность о предложениях на переговорах с Евросоюзом. Стано указал на позицию ЕС, что Украина сама должна определять параметры любых возможных мирных переговоров и мирного урегулирования конфликта.

Стано рассказал, что принявший китайского гостя в Брюсселе Мора поприветствовал сближение КНР с Украиной. Делегации обеих стран обсудили пути «достижения мира» и осудили «агрессивные действия России», добавил Стано.

В июле 2022 года Стано пригрозил России «еще большей изоляцией на международном уровне». В начале 2023 он обвинил Москву в «варварских атаках» и в том, что она перевела ход СВО на новую стадию.