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17:16, 26 мая 2023Мир

ЕС не стал разглашать переговоры со спецпредставителем КНР о мире

Представитель ЕС не стал разглашать детали переговоров Хуэя с замглавы дипслужбы ЕС Мора

Фото: Dursun Aydemir / Getty Images

Европейский союз (ЕС) не станет раскрывать позицию, озвученную китайским посланником Ли Хуэем в ходе встречи с замгенсеком ЕС Энрике Мора. Так официальный представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано отреагировал на просьбу «Ленты.ру» прокомментировать сообщения СМИ о том, что китайский дипломат предложил оставить РФ новые регионы.

По словам дипломата, со стороны ЕС «было бы невежливо» информировать общественность о предложениях на переговорах с Евросоюзом. Стано указал на позицию ЕС, что Украина сама должна определять параметры любых возможных мирных переговоров и мирного урегулирования конфликта.

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Стано рассказал, что принявший китайского гостя в Брюсселе Мора поприветствовал сближение КНР с Украиной. Делегации обеих стран обсудили пути «достижения мира» и осудили «агрессивные действия России», добавил Стано.

В июле 2022 года Стано пригрозил России «еще большей изоляцией на международном уровне». В начале 2023 он обвинил Москву в «варварских атаках» и в том, что она перевела ход СВО на новую стадию.

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Глеб Бажуткин
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