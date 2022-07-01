ЕС ответил на слова посла о разрыве дипотношений с Болгарией и пригрозил России изоляцией

Европейский союз (ЕС) пригрозил России еще большей изоляцией в ответ на слова посла РФ в Софии Элеоноры Митрофановой о возможном разрыве дипотношений Москвы с Болгарией. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

В объединении выразили сожаление из-за «необоснованной угрозы» российской стороны разорвать дипотношения с Софией. «Такой непропорциональный шаг со стороны России послужит лишь еще большей ее изоляции на международном уровне», — заключили в службе.

В ЕС поддержали решение Болгарии о высылке 70 российских дипломатов и назвали его полностью соответствующим международному праву.

Ранее Митрофанова заявила о возможности разрыва дипломатических отношений с Болгарией из-за массовой высылки российских дипломатов. По ее словам, решение по этому вопросу примет официальная Москва. Она подчеркнула, что действия Софии не могут остаться без последствий.