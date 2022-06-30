Посол России заявила о возможности разрыва дипотношений с Болгарией

Посол России Митрофанова заявила о возможности разрыва дипотношений с Болгарией

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипломатических отношений с Болгарией из-за массовой высылки российских дипломатов, соответствующее решение примет Москва. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ) Митрофанова заявила, что действия Софии не могут остаться без последствий. Она отметила, что находится в контакте с Москвой, которая «примет очень решительные меры». «Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», — подчеркнула дипломат.

28 июня Болгария решила выслать 70 российских дипломатов и технический персонал посольства России. Объясняя причину данного поступка, болгарский премьер-министр Кирилл Петков сказал, что дипломатов из России уличили в шпионаже. В свою очередь, в МИД России пообещали, что Москва ответит на этот шаг.

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